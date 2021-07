Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Concert commenté « La vie chantée des Compagnons du Tour de France » Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-04
Musée départemental de la Seine-et-Marne
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre
Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin EUR 3 5 Les chansons font partie du patrimoine immatériel du compagnonnage. Venez écouter des Compagnons chantés, sous la direction de Gilles Secq (du Conservatoire d’Arras) et assister à leurs échanges avec Nicolas Adell, ethnologue des sociétés compagnonniques. mdsm@departement77.fr +33 1 60 24 46 00 http://www.musee-seine-et-marne.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par

