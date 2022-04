Concert commenté avec Nilco Musée Casa Pairal, 14 mai 2022 18:15, Castelnau-de-Lévis.

Rencontre avec Nilco : concert commenté sur la grande terrasse du Castillet

Dans une forme acoustique, sans fards ni artifices, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, Nilco se propose d’interpréter quelques-unes de ses œuvres face à un public, textes en main.

A l’heure où les disques et leurs livrets de paroles semblent appartenir à un autre temps, c’est d’abord pour l’auteur l’occasion de raconter l’écriture, et plus précisément l’importance du texte.

C’est aussi le temps des échanges, de l’écoute, sous d’autres formes que celles, souvent à sens unique, de médias traditionnellement enclins à des fins promotionnelles…

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal.

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal

Le Castillet, north gate of the city of Perpignan, former fortress then prison, it now houses the museum of the Casa Pairal.

Entrevista con Nilco – Nang Piper Production

Concierto comentado en la gran terraza de Castillet.

Todo público, a partir de 8 años – Previa reserva

Inscripción al 04 68 635 42 05

En una forma acústica, sin sombras ni artificios, fuera de los lugares específicamente dedicados, Nilco se propone interpretar algunas de sus obras frente a un público, textos en mano.

En un momento en que los discos y sus libretos de letra parecen pertenecer a otro tiempo, es ante todo para el autor la ocasión de contar la escritura, y más precisamente la importancia del texto.

Es también el tiempo de los intercambios, de la escucha, bajo otras formas que las, a menudo de sentido único, de los medios de comunicación tradicionalmente inclinados a fines promocionales…

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

