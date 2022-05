Concert commenté avec Nilco Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

Musée Casa Pairal, le samedi 14 mai à 18:15

Rencontre avec Nilco – Nang Piper Production Concert commenté sur la grande terrasse du Castillet. Tout public, à partir de 8 ans – Sur réservation Inscription au 04 68 635 42 05 Dans une forme acoustique, sans fards ni artifices, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, Nilco se propose d’interpréter quelques-unes de ses œuvres face à un public, textes en main. A l’heure où les disques et leurs livrets de paroles semblent appartenir à un autre temps, c’est d’abord pour l’auteur l’occasion de raconter l’écriture, et plus précisément l’importance du texte. C’est aussi le temps des échanges, de l’écoute, sous d’autres formes que celles, souvent à sens unique, de médias traditionnellement enclins à des fins promotionnelles… _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

