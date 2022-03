Concert-commémoration du génocide arménien Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Concert-commémoration du génocide arménien Chapelle royale, 23 avril 2022, Versailles. Concert-commémoration du génocide arménien

Chapelle royale, le samedi 23 avril à 19:00

La Chapelle Royale sera l’endroit où faire entendre la voix du peuple arménien, par des musiques qui sont aujourd’hui symboliques de son histoire plurimillénaire. Sa capitale Erevan est l’une des plus anciennes cités au monde, fondée en -782, et l’Arménie fut le premier Royaume Chrétien, au IVe siècle. Après bien des vicissitudes et une diaspora considérable, les Arméniens sont aujourd’hui un peuple mondialisé mais une culture vivante. Quatre artistes virtuoses donnent à entendre les splendides « musiques classiques » de l’Arménie, pour que le souvenir et la force de vivre soient réunis en ce moment symbolique.

Sur réservation

1000 ans de musique arménienne Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles Departement Yvelines

Chapelle royale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Concert-commémoration du génocide arménien Chapelle royale 2022-04-23 was last modified: by Concert-commémoration du génocide arménien Chapelle royale Chapelle royale 23 avril 2022 Chapelle royale Versailles Versailles

Versailles Yvelines