Le samedi 30 octobre 2021

de 20h30 à 22h

Concert Commémoratif des Funérailles de Chopin à la Madeleine 1849 Orchestre : Hélios Chœur Tempestuoso Direction Jean-Charles Dunand Programme : « Nocturne N°20, Valse en La mineur », Valse op.70 N°2, Valse N°15, Valse Op 34 N°2, Valse op 69 N°2 de Chopin / Requiem de Mozart Concert Commémoratif des Funérailles de Chopin à la Madeleine 1849 Orchestre : Hélios Chœur Tempestuoso Direction Jean-Charles Dunand Programme: « Nocturne N°20, Valse en La mineur », Valse op.70 N°2, Valse N°15, Valse Op 34 N°2, Valse op 69 N°2 de Chopin / Requiem de Mozart Revivez le concert en hommage des funérailles de Chopin à l’église de la Madeleine en date du 30 octobre 1849. Chopin décida avec son entourage l’exécution du Requiem de Mozart lors de ses funérailles à l’église de la Madeleine. A onze heures du matin, le 30 octobre 1849, trois mille personnes emplissent l’église, toute drapée de noir. Pendant la montée du cercueil de la crypte, un orchestre joua la Marche funèbre de Chopin dans un arrangement de Napoléon Reber. Puis, l’organiste Louis Lefébure-Wély exécuta les Préludes en mi mineur et en si mineur. A l’issue de la cérémonie retentit le Requiem de Mozart, exécuté par l’orchestre et les choeurs de la Société de concerts du Conservatoire, sous la direction de Narcisse Girard, avec les solistes Pauline Viardot et Luigi Lablache. Texte Hélios: Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée. Concerts -> Classique Église de La Madeleine place de la Madeleine Paris 75008

2021-10-30T20:30:00+02:00_2021-10-30T22:00:00+02:00

