Concert Colours in the Street Thouars, 5 juillet 2022, Thouars.

Concert Colours in the Street Sur l’esplanade du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars

2022-07-05 – 2022-07-05 Sur l’esplanade du Château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars 79100

EUR Colours in the Street signe son retour avec le titre « A Way To Restart », synonyme de nouveau départ. Une chanson intense et émotionnellement captivante qui évoque les souvenirs et surtout le désir de regarder vers l’avenir. Colours in the Street s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, puissante, taillée pour les grandes scènes. En première partie, retrouvez le groupe de musiques actuelles du conservatoire, Hapan. Avec le concours de l’association Davy Crocket Crew, DJ Massou du collectif Davy Crocket Crew clôturera la soirée en proposant une playlist variée et rythmée pour terminer cette soirée en beauté. Un large spectre musical allant de l’afro à la House.

Ce concert est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Buvette et restauration sur place.

Après de longs mois enfermés dans une maison en bord de mer pour composer, Colours in the Street signe son retour avec le titre « A Way To Restart ». Concert proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Colours in the Street signe son retour avec le titre « A Way To Restart », synonyme de nouveau départ. Une chanson intense et émotionnellement captivante qui évoque les souvenirs et surtout le désir de regarder vers l’avenir. Colours in the Street s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, puissante, taillée pour les grandes scènes. En première partie, retrouvez le groupe de musiques actuelles du conservatoire, Hapan. Avec le concours de l’association Davy Crocket Crew, DJ Massou du collectif Davy Crocket Crew clôturera la soirée en proposant une playlist variée et rythmée pour terminer cette soirée en beauté. Un large spectre musical allant de l’afro à la House.

Ce concert est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Buvette et restauration sur place.

maxresdefault

Sur l’esplanade du Château Avenue Martyrs de la Résistance Thouars

dernière mise à jour : 2022-06-04 par