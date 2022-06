Concert Collegium Telemann Saint-Jouvent Saint-Jouvent Catégories d’évènement: 87510

Église 87510 Saint-Jouvent Samedi 11 juin à 18h, église Saint Gaudens à Saint-Jouvent. Entrée gratuite. Informations et réservations : 06 03 55 23 31 ou gerard.peylet@gmail.com Ne en 2011, le Collegium Telemann est constitué de musiciens professeurs ou diplômés du conservatoire de Limoges. Il se produit régulièrement en Limousin et dans les régions voisines. Les musiciens : Geneviève Bouillet, soprano ; Audrey Pépin-Boutin, soprano ; Catherine Ducher, violoncelle ; Odile Tapie, clavecin ; Matthieu Parneix, violon baroque ; Nicolas Momper, traverso. Samedi 11 juin à 18h, église Saint Gaudens à Saint-Jouvent. Entrée gratuite. Informations et réservations : 06 03 55 23 31 ou gerard.peylet@gmail.com Église Saint-Jouvent

