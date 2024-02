CONCERT COLLECTIF ‘NOS’ Place Robert Schuman Meisenthal, vendredi 29 mars 2024.

CONCERT COLLECTIF ‘NOS’ Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Vendredi

Le collectif NOS part à la rencontre des gens de tous les horizons avec une envie de proximité, de sincérité, et d’être au plus près d’eux pour écrire des chansons. Chargées de toutes ces rencontres, ils viennent maintenant à vous pour les chanter.

Un amour pour les mots, les mélodies et les gens, et la volonté de remettre l’humain à la première place. Tout est là !

Sur scène Paul d’Amour (guitare, basse, chant), Florent Vintrigner (banjo, harmonica, chant) et Pierre Luquet (claviers, accordéon, chant), Marc-Antoine Schmitt (basse, contrebasse, violoncelle, chant).Tout public

15 EUR.

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 23:59:00

Place Robert Schuman La Halle Verrière

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est cadhame@halle-verriere.fr

