Concert Collectif Métissé et DJ Boogy Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Finistère

Concert Collectif Métissé et DJ Boogy Bénodet, 5 août 2022, Bénodet. Concert Collectif Métissé et DJ Boogy Bénodet

2022-08-05 – 2022-08-05

Bénodet Finistère Bénodet Le DJ Boogy va chauffer la scène avant de laisser sa place au groupe Collectif Métissé +33 2 98 57 00 14 Le DJ Boogy va chauffer la scène avant de laisser sa place au groupe Collectif Métissé Bénodet

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT BENODET

Détails Catégories d’évènement: Bénodet, Finistère Autres Lieu Bénodet Adresse Ville Bénodet lieuville Bénodet Departement Finistère

Bénodet Bénodet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benodet/

Concert Collectif Métissé et DJ Boogy Bénodet 2022-08-05 was last modified: by Concert Collectif Métissé et DJ Boogy Bénodet Bénodet 5 août 2022 Bénodet finistère

Bénodet Finistère