Concert Cold Flame Bar La Godinette Romazy, samedi 2 mars 2024.

Concert Cold Flame Bar La Godinette Romazy Ille-et-Vilaine

Soirée concert au bar la Godinette !

Le bar La Godinette à Romazy reçoit le groupe Cold Flame pour un concert !

Le groupe joue une sélection acoustique unique de blues , pop rock et folk rock avec des compositions originales, traditionnelles et reprises. Flute, guitares et voix.

Réservation conseillée Libre participation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Bar La Godinette 13 Rue du Mont Saint-Michel

Romazy 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Concert Cold Flame Romazy a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne