Saint-Avit-Sénieur Dordogne Saint-Avit-Sénieur EUR 15 15 Concert jazz « Coktails jazz ! » avec la compagnie Estival et ses solistes Ariel Mac Gregor et Thierry Bazin.

Tarif : 15€ l’entrée avec une boisson offerte.

