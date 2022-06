Concert Coeur Mixte Mendiz Mendi Moumour, 12 juin 2022, Moumour.

Concert Coeur Mixte Mendiz Mendi Moumour

2022-06-12 16:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Moumour 64400 Moumour

Venez écouter le concert dirigé par Jacky Ratsoul et organisé par le chœur Mendiz Mendi, qui regroupe des chanteurs et chanteuses de Soule et du Barétous voisin. Cette formation interprète des œuvres polyphoniques basques du XXème siècle et des pièces du répertoire sacré du XVIIIème au XXème siècle. Et, plus de 30 ans après sa création, Mendiz Mendi possède toujours la même passion: chanter et partager ses émotions. Au programme : chants basques et chants du monde.

Mendiz Mendi

Moumour

