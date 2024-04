Concert Cœur de Gospel Cadolive, samedi 13 avril 2024.

Concert Cœur de Gospel Cadolive Bouches-du-Rhône

Cœur de Gospel propose un sublime concert associant Gospel traditionnel, et titres de chansons françaises.

Gospel « Down by the riverside », « Happy day », « Amazing Grace », « Jesus loves me »…

Chansons françaises « La chapelle de Harlem », « Avant que l’ombre » de Mylène Farmer, « Prière païenne » de Céline Dion ou « Armstrong » de Claude Nougaro, revisités façon Gospel.

Et aussi des reprises telles que « Imagine » de John Lennon , « This is me », titre phare de la comédie musicale The Greatest Showman, ainsi que les airs intemporels du film « Sister act » savamment arrangés par Corinne Cutillas, cheffe de chœurs et par Coree Mathews, artiste soliste talentueuse et deuxième cheffe de chœurs de l’ensemble. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Église Saint-Lazare

Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert Cœur de Gospel Cadolive a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile