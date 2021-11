Rouen Rouen Rouen, Seine-Maritime Concert – Cœur de chambre de Rouen « Les voix nordiques » Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Rouen Seine-Maritime Un voyage a cappella au Cœur des riches traditions Chorales des pays Baltes et Scandinaves.

concert caritatif au profit de la lutte contre le cancer. L’intégralité de la recette sera reversée au centre Henri-Becquerel pour participer à l’acquisition d’un appareil de radiothérapie de dernière génération équipé d’un dispositif d’intelligence artificiel. Billetterie en vente à l’accueil de l’Office de tourisme de Rouen Un voyage a cappella au Cœur des riches traditions Chorales des pays Baltes et Scandinaves.

