CONCERT : Cœur à cœur Studio de l’Opéra Bastille-Opera Bastille Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

Le Théâtre national académique d’opérette de Kyiv, avec le soutien de l’Ambassade d’Ukraine en France vous invite à assister au concert « De cœur à cœur » le 16 décembre à 19h00 au Studio de l’Opéra Bastille.

Le programme de ce concert comprend des œuvres de compositeurs ukrainiens, français et européens, qui seront interprétées par des chanteuses ukrainiennes de talent. Dans le langage musical, elles parleront de leur pays, de leurs rêves et de leurs espoirs, ainsi que de la lutte menée par le peuple ukrainien.

La musique qui sera présentée ce soir est celle qui inspire, qui donne de la force et qui remplit les cœurs d’amour ! C’est cet amour que nous souhaitons vous offrir en vous remerciant de votre solidarité avec le peuple ukrainien. Et que les cœurs ukrainiens et français se battent à l’unisson ce soir !

Chant : Tamara

Khodakova, Valeria Tulis, Halyna Gregorchak-Odrynska.

Piano : Olga Savaytan

Studio de l’Opéra Bastille-Opera Bastille Place de la Bastille 75012 Paris

Kyiv