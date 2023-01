Concert : CODEX III Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Concert : CODEX III Cherbourg-en-Cotentin, 16 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin . Concert : CODEX III 123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville Le Vox Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris

2023-01-16 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-16

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin

Manche Régis Huby – violon, violon ténor, électronique.

Bruno Chevillon – contrebasse, électronique.

Michele Rabbia – batterie, percussions, électronique . Imaginaire et inventif, voyage dans l’univers onirique de trois grands improvisateurs. Régis Huby – violon, violon ténor, électronique.

Bruno Chevillon – contrebasse, électronique.

Michele Rabbia – batterie, percussions, électronique . Imaginaire et inventif, voyage dans l’univers onirique de trois grands improvisateurs. Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Le Vox Adresse Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Le Vox Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Concert : CODEX III Cherbourg-en-Cotentin 2023-01-16 was last modified: by Concert : CODEX III Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Le Vox 16 janvier 2023 123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville Le Vox Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche