CONCERT : COCODRI, STATION MARÉCAGE Place de la République, 24 mars 2023, Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon. CONCERT : COCODRI, STATION MARÉCAGE Médiathèque La Pléiade Place de la République Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Place de la République Médiathèque La Pléiade

2023-03-24 20:00:00 – 2023-03-24 21:00:00

Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon En trio, valses blues, musique cajun et bluegrass.

Tout public.

bibliofil@pays-ancenis.com +33 2 40 83 22 30 https://bibliofil.pays-ancenis.com/

