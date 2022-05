CONCERT – CO PLATEAU – ERIC MIE ET MAGGY BOLLE

2022-05-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-27 Comme sa jolie définition: Mie, c’est comme un pain dans la gueule mais en plus tendre”, Eric Mie est un comédien, chansonnier et dessinateur qui se produit dans toute la france, aussi bien en solo qu’en quatuor, aussi bien au théâtre qu’à La Chaouée! Poète infatigable, il écrit pour lui comme pour d’autres (Lisa Louize, Nordine Le Nordec, Les Papillons, Piccolo, Charlotte Nartz etc.) des chansons où se mêlent tendresse et impertinence. Maggy Bolle Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas: Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques depuis maintenant sept ans et propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

