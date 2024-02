Concert Cluster Connection Eaux-Bonnes, mercredi 14 février 2024.

Concert Cluster Connection Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Du funk, du rock groovy, des strass et une grosse dose d’énergie, voilà l’ADN du » Cluster Connection ».

Cluster connection s’approprie les sons mythiques de la funk: Eath Wind and Fire, Parliament, Kool and the gang… et surprend le public avec des morceaux plus inattendus, arrangés à sa sauce groovy M, Eminem, Aerosmith, Deluxe…

Un cocktail détonant pour une soirée festive pleine de groove positif ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 17:00:00

fin : 2024-02-14 18:30:00

Front de neige au pied des pistes

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

