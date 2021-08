Concert clownesque Oplat’Chita Ecurey Pôles d’Avenir, 18 septembre 2021, Morley.

Concert clownesque Oplat’Chita

Ecurey Pôles d’Avenir, le samedi 18 septembre à 17:30

### Tour de chant voyageur et curieux, suivez ce concert pour lieu intimiste. Petit bazar de chansons polyglo-glottes et rigolotes. Charlène enchante les oreilles de sa voix lumineuse, s’accompagnant de sa contrebasse, accordéon et saz… au grès du vent et des envies, elle s’envole et vous emmène en Grèce, Egypte ou Italie. Elle a dans son balluchon des chants tsiganes, yiddisch, sépharades… Dans ses poches des histoires de princesses de Bosnie, et de bergers de Turquie!

Gratuit. Sur inscription.

Ecurey Pôles d’Avenir 1 rue de l’abbaye, 55290 Montiers-sur-Saulx Morley Meuse



