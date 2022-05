Concert : Clélya Abraham Quartet #JazzDeDemain Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Clélya Abraham Quartet #JazzDeDemain Le Baiser Salé, 12 juillet 2022, Paris. Le mardi 12 juillet 2022

de 19h30 à 20h45

. payant Tarif sur place : 20€ Tarif en ligne : 16€ Tarif réduit en ligne : 10€

Clélya Abraham est la pianiste de jazz aux influences caribéennes à suivre absolument ! Clélya Abraham piano/voix, Antonin Fresson guitare, Samuel F’hima cbasse, Tilo Bertholo batterie Avec le Clélya Abraham Quartet, la musicienne nous plonge dans son monde poétique et métissé, au carrefour du jazz moderne, du classique et des musiques afro-caribéennes. C’est lors d’un concert en 2019 que la magie opère entre les musiciens, issus de cultures classiques, jazz et antillaises. Cette soirée haute en couleurs fera naître le premier album du quartet. Les compositions originales concoctées par Clélya Abraham pour ce quartet, sont influencées par de nombreux artistes mais s’inspirent également de l’univers musical cinématographique. Un instrument essentiel vient aussi s’ajouter à ce paysage : sa voix, qui vient par moment doubler des thèmes puissants, avec ou sans paroles. Loin d’être figé, ce quartet laisse libre cours à l’imagination de chacun et aux improvisations, pour surprendre à chaque instant le public et lui offrir une expérience d’enrichissements partagés. #SoyezCurieux Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220712 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-soyezcurieux-cl-lya-abraham-quartet

