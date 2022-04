Concert Clécy, 1 mai 2022, Clécy.

Concert Clécy

2022-05-01 17:00:00 – 2022-05-01

Clécy Calvados Clécy

Le quintette PHÉNIX est une formation ébouriffante à l’orchestration inédite, qui allie la virtuosité de la clarinette, le charme du hautbois et du cor anglais, la versatilité sonore du trombone et le grave profond du tuba. Une utopie musicale quand cinq jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire National de Paris, se donnent pour objectif de décloisonner et de rafraîchir la pratique de la musique classique. Le résultat est bluffant, ces cinq musiciens nous donnent à écouter un intermède musical étonnant et ô combien réjouissant.

lesmusicalesdubocage@gmail.com +33 6 21 70 11 77

Clécy

