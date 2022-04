Concert “Clé de Rock” Dax, 30 avril 2022, Dax.

Concert “Clé de Rock” Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont Dax

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax Landes

EUR 0 0 Retour et suite des répétitions en public du groupe. Clé de Rock est un quatuor piano, violon, alto et voix. Venez découvrir leur univers décalé et drôle.

+33 6 40 28 83 84

Big bang

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont Dax

dernière mise à jour : 2022-03-11 par