CONCERT : CLAY AND FRIENDS Saint-Brevin-les-Pins, 11 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

CONCERT : CLAY AND FRIENDS Plage Verte Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

2022-08-11 21:00:00 – 2022-08-11 Plage Verte Boulevard de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Ce groupe qui mêle Hip Hop, Reggae et Soul, jouera ses morceaux dans le cadre de la Déferlante.

Clay and Friends offre un mélange percutant de hip-hop, soul et de funk soutenu d’une prose à l’image de ce que l’on surnomme désormais : La Musica Popular De Verdun. Réputé pour ses concerts survoltés, Clay and Friends a fait vibrer, depuis 2015, plus de 1300 foules canadiennes et européennes sous l’égide du #KeEpItMoViN’.

Ce concert a lieu dans le cadre de la Déferlante.

culture@saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32

Plage Verte Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

