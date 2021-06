Concert « Claviers dans les Monts » Saint-Rivoal, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Rivoal.

Concert « Claviers dans les Monts » 2021-06-19 16:30:00 – 2021-06-19 22:00:00

Saint-Rivoal 29190 Saint-Rivoal

Concert « Clavier dans les Monts » (piano, orgue, clavicorde, chant) samedi 19 et dimanche 20 juin à St-Rivoal.

Avec : Fanny Bourrillon, Eugénie Lefebvre, Caroline Arnaud, Andoni Aguirre, Thibault Guillemin, Charlotte Martin, Marci Hadjimarkos, Ensemble Ars’ys. Tarifs : prix libre

Buvette et restauration sur place.

Programme du dimanche 20 juin :

– 16h30 – 17h30 : Andoni Aguirre, piano aux jardins de l’Ecomusée

– 17h30 – 18h30 : déambulations, crêpes et buvette aux jardins de l’Ecomusée. Rencontre et échanges sur la restauration des instruments à claviers avec Sébastien Bertholom.

– 18h30-19h30 : Thibault Guillemin, Charlotte Martin, piano, chant à l’église

– 19h30 – 20h45 : repas sous le hangar de l’Ecomusée

– 20h45-22h : Clôture. Fanny Bourrillon, Eugénie Lefebvre, Caroline Arnaud, piano et chant. Fanny Bourrillon, Thibault Guillemin, pianos à l’église.

Réservation obligatoire : 06 67 77 63 21

+33 6 67 77 63 21

