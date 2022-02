Concert : Claude François Nouvelles générations Théâtre Les rendez-vous d’ailleurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Claude François Nouvelles générations Théâtre Les rendez-vous d’ailleurs, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 18h00 à 20h30

payant

Et si Claude François créait des liens inter-générationnels ? Les élèves du Fonds de dotation Claude François seront réunis avec des personnes ayant côtoyé l’artiste, afin de lui rendre hommage, 44 ans après sa disparition. CLAUDE FRANCOIS, NOUVELLES GENERATIONS Les élèves du Fonds de dotation Claude François rendront hommage à l’artiste. Au programme : – chorale d’enfants – audition des élèves en piano et flûte traversière – chant adultes – Des personnes ayant côtoyé l’artiste viendront apporter leur témoignage afin de faire découvrir aux plus jeunes toutes les qualités artistiques et humaines de Claude François. Théâtre Les rendez-vous d’ailleurs 109 rue des Haies Paris 75020 Contact : 06 85 38 16 05 fondsdedotationclaudefrancois@orange.fr https://www.fondsdedotationclaudefrancois.fr/hommage-a-claude-francois-par-les-eleves-du-fonds-de-dotation-claude-francois/ https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois Date complète :

2022-03-11T18:00:00+01:00_2022-03-11T20:30:00+01:00

