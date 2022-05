Concert classique Vrigny Vrigny Catégories d’évènement: Loiret

Concert classique

L'association les amis de Vrigny et de son église vous invite à son concert classique avec l'orchestre la clef des champs. 
Rossini, Beethoven, Gluck et Bellini sont au programme. 
Une quête pour la suite de la restauration de l'église aura lieu. 
Entrée libre.

association2ave@gmail.com

