de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit réservation au 01 44 78 55 20 Autour de la harpe – Dans le cadre de la neuvième édition des Traversées du Marais 2023

Récital donné par la classe d’Audrey Perrin du conservatoire Mozart de Paris Centre Récital donné à la bibliothèque par la classe d’Audrey Perrin du conservatoire Mozart de Paris Centre : programme à venir. Le festival Les Traversées du Marais est une

initiative née du réseau Marais +. Incontournable rendez-vous culturel

parisien de la rentrée, il se tiendra du 1er au 3 septembre

2023. 27 institutions culturelles du Marais ouvriront leurs

portes aux visiteurs , avec au programme, une trentaine de formats

Festival Les Traversées du Marais Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520

