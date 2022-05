Concert classique Penmarch, 9 août 2022, Penmarch.

Concert classique Rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch

2022-08-09 – 2022-08-09 Rue du Port Eglise Ste Thumette

Penmarch Finistère

Musique française et sacrée : Messiaen, Ravel, Fauré, par Clotilde Lacroix, Alphonse Cemin, Damien Pass et leurs amis. nSolo, duo, trio et quatuor.

Musique française et sacrée : Messiaen, Ravel, Fauré, par Clotilde Lacroix, Alphonse Cemin, Damien Pass et leurs amis. nSolo, duo, trio et quatuor.

Rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch

dernière mise à jour : 2022-05-12 par