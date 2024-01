Concert classique par le Trio pour Violon, Alto et Violoncelle Académie Sainte Cécile Médiathèque André Malraux Tourcoing, mercredi 7 février 2024.

Concert classique par le Trio pour Violon, Alto et Violoncelle Académie Sainte Cécile En partenariat avec L’Atelier Lyrique de Tourcoing, venez écouter deux pièces de Ludwig van Beethoven et Wolfgang Amadeus Mozart interprétées par le Trio de l’Académie Sainte Cécile. Mercredi 7 février, 16h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public.

Ce concert, d’une durée de 45 minutes, sera composé de deux pièces :

-Ludwig van Beethoven Gran Trio per Violino, Viola e Violoncello opera III

(Allegro con brio Andante Menuetto allegretto & Trio Adagio Menuetto moderato & Trio Finale: Allegro)

-Wolfgang Amadeus Mozart Ein Divertimento à 1. Violino, 1. Viola e Violoncello di sei pezzi KV 563

(Allegro Adagio Menuetto allegretto & Trio Andante Menuetto allegretto & Trio I, II Allegro).

Le Trio est composé de Philippe Couvert au violon, Jean Luc Thonnérieux à l’alto et de Dominique Dujardin au violoncelle

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway arrêt Victoire / Bus 30, 78, Citadine 3 – arrêt Victoire ; Liane 4 – arrêt Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

Atelier Lyrique de Tourcoing