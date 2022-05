Concert classique Orchestre Paris Provence – OPaPro Belcodène, 14 mai 2022, Belcodène.

Concert classique Orchestre Paris Provence – OPaPro Salle municipale l’Ensoleïado Avenue du Gaillardet Belcodène

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle municipale l’Ensoleïado Avenue du Gaillardet

Belcodène Bouches-du-Rhône Belcodène

L’OPaPro, en formation d’orchestre à cordes, propose un concert de musique classique, avec des œuvres de Samuel Barber, Edvard Grieg, Gustav Holst et Benjamin Britten.

L’Orchestre Paris Provence est un orchestre à cordes composé de quinze musiciens.

Créé en 2020 par la réunion de musiciens originaires des régions parisiennes et provençales, il propose des concerts en Provence et en France lors de ses tournées.

L’ Orchestre Paris Provence est dirigé depuis la saison 2021 par Dylan Samuel, chef d’orchestre sur Aix-en-Provence.

Pour la saison 2022, l’Orchestre a le plaisir de proposer le programme suivant:

l’Adagio pour cordes op. 11a de Barber

La suite « Du temps de Holberg » op. 40 de Grieg

La suite « St Paul » op. 29-2 de Holst

La Simple Symphony op. 4 de Britten

contact@orchestreparisprovence.fr +33 6 75 62 42 89 https://www.orchestreparisprovence.fr/

Salle municipale l’Ensoleïado Avenue du Gaillardet Belcodène

