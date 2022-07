Concert Classique : Morem Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer

Concert Classique : Morem Regnéville-sur-Mer, 18 juillet 2022, Regnéville-sur-Mer. Concert Classique : Morem

Eglise Notre-Dame Regnéville-sur-Mer Manche

2022-07-18 20:30:00 – 2022-07-18 Regnéville-sur-Mer

Manche Concert classique à l’église notre dame à Regnéville-sur-Mer.

Rendez-vous à 20h30 la lundi 18 juillet Concert classique à l’église notre dame à Regnéville-sur-Mer.

Rendez-vous à 20h30 la lundi 18 juillet +33 6 84 11 02 44 Concert classique à l’église notre dame à Regnéville-sur-Mer.

Rendez-vous à 20h30 la lundi 18 juillet Regnéville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Regnéville-sur-Mer Autres Lieu Regnéville-sur-Mer Adresse Eglise Notre-Dame Regnéville-sur-Mer Manche Ville Regnéville-sur-Mer lieuville Regnéville-sur-Mer Departement Manche

Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/regneville-sur-mer/

Concert Classique : Morem Regnéville-sur-Mer 2022-07-18 was last modified: by Concert Classique : Morem Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer 18 juillet 2022 Eglise Notre-Dame Regnéville-sur-Mer Manche

Regnéville-sur-Mer Manche