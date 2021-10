Mondrepuis Mondrepuis Aisne, Mondrepuis Concert Classique Mondrepuis Mondrepuis Catégories d’évènement: Aisne

Mondrepuis

Concert Classique Mondrepuis, 11 novembre 2021, Mondrepuis. Concert Classique Mondrepuis

2021-11-11 15:00:00 – 2021-11-11

Mondrepuis Aisne Mondrepuis 0 0 0 Interprété par Vadim Tchijik et Éric Sobczik, ce duo « Violon-Guitare » reprendra, entre autres, les œuvres de Paganini, Schubert et Ravel. Interprété par Vadim Tchijik et Éric Sobczik, ce duo « Violon-Guitare » reprendra, entre autres, les œuvres de Paganini, Schubert et Ravel. +33 3 23 58 07 07 Interprété par Vadim Tchijik et Éric Sobczik, ce duo « Violon-Guitare » reprendra, entre autres, les œuvres de Paganini, Schubert et Ravel. Mairie de Mondrepuis

Mondrepuis

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Mondrepuis Autres Lieu Mondrepuis Adresse Ville Mondrepuis lieuville Mondrepuis