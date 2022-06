Concert Classique : Messa de Gloria de Puccini Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Istres

Concert Classique : Messa de Gloria de Puccini Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-06-25

Istres 13800 Choeur de La Passacaille, solistes, Orchestre de Chambre de Marseille

direction musicale et artistique Amine Soufari Venez vibrer aux morceaux de bravoure, aux arias et à la fougue de cette messe singulière .

Messa di Gloria Giacomo Puccini pour orchestre et choeur avec solistes

