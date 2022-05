Concert Classique Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Concert Classique Mazet-Saint-Voy, 26 juillet 2022, Mazet-Saint-Voy. Concert Classique Mazet-Saint-Voy

2022-07-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-26

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Concert classique autour des flûtes par Guy Angelloz. Œuvres sacrées de Bach, Schubert, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart. amiseglisedesaintvoy@gmail.com Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Concert Classique Mazet-Saint-Voy 2022-07-26 was last modified: by Concert Classique Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 26 juillet 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire