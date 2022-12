Concert classique « La paix et l’art » en soutien aux ukrainiens Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Dmytro Voronov (Baryton) de l’Académie Nationale d’Ukraine accompagné de Christophe Druminy (au piano) se produiront le Samedi 14 janvier à 18h à l’Eglise Notre Dame de Beauvoir.



Participation libre, au profit de l’association franco-ukrainienne CAPITALE, impliquée dans la mise en œuvre de l’aide humanitaire à l’Ukraine.



1ère partie

1. W. Mozart-l’air du Don Giovanni- « Deh vieni alla finestra »

2. V. Vermenytch – chanson ukrainienne – « Tchornobryvtsi »

3. W. Mozart-l’air d’Almaviva – « Hai gia vinta la causa »

4. L. Alexandrova – chanson « Dyvlus ja na nebo »

5. W. Mozart-l’air du Figaro – « Non piu andrai »

6. O. Bilash chanson ukrainienne – « Dva kolory »

7. M. Skoryk-piano- « Melodia »



Entracte (15 min.)



2ème partie

1. M. Kochubey-piano-« Oh, dites-lui »

2. Ch. Gounod- l’air du Valentin – « Avant de quitter »

3. I. Shamo-chanson ukrainienne -« Kyieve miy »

4. J. Messenet – melodie – « Nuit d’Espagne »

5. J. Massenet – melodie – « Élégie »

6. G. Donizetti – aria di Malatesta – « Bella siccome »

7. G. Fauré « Les Berceaux »

8. Chanson folk ukrainienne – « Tchervona kalyna » Concert caritatif au profit d el’Ukraine dans la majestueuse Eglise Notre Dame De Beauvoir et du Mont-Golgotha.



Concert caritatif au profit d el'Ukraine dans la majestueuse Eglise Notre Dame De Beauvoir et du Mont-Golgotha.



Airs d'opéra et chant traditionnel

