Création en région Provence-Alpes-Côte d’Azur Avec Richard GALLIANO (accordéon), René FREGNI (récitant) Ensemble Vocal « Musiques en jeux », direction Alain JOUTARD

réservation sur place 1h avant le concert et sur le site de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan les Pins, tarif : 26,95€

Oratorio « Les Chemins Noirs » de Richard GALLIANO La Cathédrale ND de l’immaculée Conception 1 rue Saint Esprit 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:30:00

