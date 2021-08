Contrexéville Théâtre du Casino Contrexéville, Vosges Concert classique grand public Théâtre du Casino Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vendredi 10 septembre 2021, venez découvrir l’ensemble musical “Les consonances”. L’ensemble, composé de 7 artistes professionnels musiciens et chanteurs, vous propose un programme allant de Mozart à Schubert, dans un format court et dynamique pour découvrir la musique classique autrement ! 20h30 – Tout public Théâtre du Casino Port du masque et pass sanitaire obligatoires – respect des mesures sanitaires en vigueur Renseignements : 06 85 21 40 33

Gratuit

