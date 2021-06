Genêts Genêts Genêts, Manche Concert classique Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Concert classique 2021-07-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 Rue de l'Entrepont Eglise

Genêts Manche Genêts Hautbois – Basson.

Marika Lombardi – Valérie Granier.

Deux sonorités envoûtantes au service de Bach, Telemann, Mozart, Bartok, Piazzolo mais d’autres aussi à découvrir dans cette belle acoustique.

Respect des distanciations réglementaires, port du masque obligatoire. Hautbois – Basson.

Respect des distanciations réglementaires, port du… +33 2 33 89 64 00 http://www.oboeparis.com/ Hautbois – Basson.

dernière mise à jour : 2021-06-24

