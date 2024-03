Concert classique et baroque à l’église Eglise Notre-Dame Monségur, samedi 13 avril 2024.

L’association « Orgue et Culture » propose un concert au cours duquel vous pourrez entendre et apprécier un programme de musique baroque et de musique classique par un groupe de musiciens (orgue, trompette et clarinette). .

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13

Eglise Notre-Dame 4 Rue de l’Église

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

