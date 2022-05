Concert classique en l’église de Laversine Laversine, 14 mai 2022, Laversine.

Concert classique en l’église de Laversine Laversine

2022-05-14 – 2022-05-14

Laversine Aisne Laversine

0 0 Camerata Champagne vous donne rendez-vous à 20h pour un divertissement musical autour d’histoires picardes, à boire et à manger. Au programme : Mozart, Beethoven et Brahms, mis en mots et présentés par Odile Lumbroso. Entrée gratuite sur réservation.

Camerata Champagne vous donne rendez-vous à 20h pour un divertissement musical autour d’histoires picardes, à boire et à manger. Au programme : Mozart, Beethoven et Brahms, mis en mots et présentés par Odile Lumbroso. Entrée gratuite sur réservation.

francine.gayard@orange.fr +33 6 81 10 23 67

Camerata Champagne vous donne rendez-vous à 20h pour un divertissement musical autour d’histoires picardes, à boire et à manger. Au programme : Mozart, Beethoven et Brahms, mis en mots et présentés par Odile Lumbroso. Entrée gratuite sur réservation.

pixabay

Laversine

dernière mise à jour : 2022-04-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois