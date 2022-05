Concert classique en l’église

Concert classique en l’église, 30 juillet 2022, . Concert classique en l’église

2022-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-30 20:00:00 20:00:00 Le quatuor 441 revient cet été en Haute-Savoie et donnera un concert samedi 30 juillet à 18h en l’église de Manigod. Le quatuor 441 est un quatuor à cordes fondé à Paris en 2008 par des musiciens désireux de découvrir ce répertoire de musique de chambre. infos@manigod.com +33 4 50 44 92 44 dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville