Eglise Sainte-Anne de Polangis, le dimanche 10 avril à 17:00

Avant ou après avoir été voter, profitez d’un concert des professeurs de l’ Ecole Municipale des Arts de Joinville-le-Pont avec l’ensemble de musique ancienne et l’ensemble vocal, dimanche 10 avril à 17h. Au programme : Bach, Vivaldi, Purcell ou encore Pergolèse ! Eglise Saint-Anne de Polangis, 66 avenue Oudinot Plus d’infos : [ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr](mailto:ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr) – 01 48 89 31 63

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert à St-Anne de Polangis Eglise Sainte-Anne de Polangis 66 Avenue Oudinot, 94340 Joinville-le-Pont

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:00:00

