Eglise Saint Pierre de Golfe Juan, le dimanche 26 septembre à 18:00

« d’Ave Maria en adagios » Philippe DEPETRIS (flûte), Pascal POLIDORI (guitare) Jean-Sébastien Bach, Pergolese, Piazzola, Paganini, Vivaldi, Legnani

réservation sur place 1h à l’avance et à l’Office de Tourisme d’Antibes Juan les Pins, Tarif : 16.95€

