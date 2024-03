Concert classique- Eglise Saint Jean Flers, samedi 23 mars 2024.

Concert classique- Eglise Saint Jean Flers Orne

L’école de musique Dans mes Cordes présente ses élèves autour d’un concert classique, mélangeant musiques baroques, romantiques et modernes. Durant une heure, petits et grands vous présenteront leurs talents: piano, guitare, flûte…

Les professeurs se feront également une joie de se produire devant vous afin de soutenir leurs élèves et vous présenter des morceaux, pour certains, surprenants.

Participation libre.

L’école de musique Dans mes Cordes présente ses élèves autour d’un concert classique, mélangeant musiques baroques, romantiques et modernes. Durant une heure, petits et grands vous présenteront leurs talents: piano, guitare, flûte…

Les professeurs se feront également une joie de se produire devant vous afin de soutenir leurs élèves et vous présenter des morceaux, pour certains, surprenants.

Participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Eglise Saint Jean

Flers 61100 Orne Normandie

L’événement Concert classique- Eglise Saint Jean Flers a été mis à jour le 2024-02-29 par Flers agglo