CONCERT CLASSIQUE DUO SOPRANO-PIANO Lézignan-Corbières, vendredi 26 avril 2024.

CONCERT CLASSIQUE DUO SOPRANO-PIANO Lézignan-Corbières Aude

« Le rêve américain un voyage lyrique ».

Méguy Gabat débute le piano en 2013, et après quelques années au CRD de Montauban dans la classe d’Emilie Véronèse où elle obtient son CEM, elle entre au CRR de Toulouse en 2019 dans la classe de Laurent Molines. En 2021, elle intègre la classe de Julien Véronèse et Inessa Lecourt en chant lyrique au sein de ce même conservatoire. Elle participe à des masterclass et des stages, comme l’Académie de Mélodie Française à Toulouse en tant que pianiste accompagnatrice.

Marie Ange Martin commence le chant en 2014 à L’Université nationale du Costa Rica dans la classe de Franklin Castro, jusqu’en 2015 quand elle décide de déménager en France. En 2016 elle suit des cours de jazz avec le professeur Raya Suleymanova à Piacenza, Italie, pour enfin intégrer le Conservatoire à Rayonnement régional de Toulouse dans la classe de Julien Véronèse et Inessa Lecourt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

24 boulevard Marx Dormoy

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie espace.gibert@orange.fr

