Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose”, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 17 mai dès 19h30 en salle des fêtes pour assister à un concert classique du Quatuor Midi-Minuit. Deux pièces phares du répertoire du quatuor avec piano sont proposées ce soir : le célèbre quatuor en Sol m Kv 478 de Mozart et le quatuor opus 41 de Saint-Saëns. Composé en 1785, le quatuor de Mozart est contemporain des Noces de Figaro. C’est une des 1ères pièces majeures pour ce type de formation. Le quatuor de St-Saëns, composé 90 ans après, a eu un succès immédiat. Elle a été considérée comme « une des productions de musique de chambre les plus remarquables entendues depuis longtemps ». Les interprètes de ce soir sont tous issus du CNSM de Paris et de l’Ecole Normale : Marie-Christine Marella piano, Jacques Bonvallet violon, Delphine Anne alto, Christophe Oudin violoncelle. Rendez-vous dès 19h30 en salle des fêtes de la Mairie de Paris Centre pour assister gratuitement au concert. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

