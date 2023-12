Concert classique du Chœur Symphonique de Paris – vendredi 8 décembre 2023 Eglise Saint-Etienne-du-Mont Paris, 8 décembre 2023 20:30, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant

25€

Le Chœur et Orchestre Symphonique de Paris propose en concert la Messe en ré d’Anton Dvorak et les Chichester Psalms de Leonard Bernstein.

Il n’est peut-être pas courant de voir se succéder dans un programme deux compositeurs aussi différents qu’Antonin Dvorak et Leonard Bernstein. Quel point commun pourrait-il justifier le voisinage de l’auteur de « West Side Story » avec celui de la « Symphonie du Nouveau Monde » ? Précisément, ce « Nouveau Monde » ! et en particulier la ville de New York dont l’un fut Directeur du Conservatoire et l’autre Directeur de l’Orchestre Philharmonique : à quelques décennies près, ces deux-là auraient pu se croiser sur les trottoirs de la « Grosse Pomme » !

Dvorak, né en Bohème, a su, durant son séjour aux Etats-Unis d’Amérique, s’imprégner si profondément du folklore du Far-West que – juste retour des choses – le plus fameux thème, joué par le cor anglais, de sa symphonie, dite « du Nouveau Monde », a enfanté la célèbre chanson américaine « Going home » … !

Quant à Bernstein, l’Américain né de parents ukrainiens, le charme slave n’a pas manqué de se glisser dans certaines de ses interprétations de chef d’orchestre…

Eglise Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève 75005 Paris

Contact : https://www.cosp.fr/ contact@cosp.fr https://www.facebook.com/choeursymphoniqueparis https://www.facebook.com/choeursymphoniqueparis https://www.cosp.fr/billetterie/

