Corancy Nièvre Corancy Hautbois – Basson par Marika Lombardi et Valérie Granier.

Deux sonorités envoûtantes au service de Bach, Telemann, Mozart, Bartok, Piazzola mais d’autres aussi à découvrir. Entrée à libre participation (Une partie des dons sera reversée à l’association de sauvegarde du patrimoine de Corancy). Un verre de l’amitié sera offert à la fin du concert. http://www.oboeparis.com/ Hautbois – Basson par Marika Lombardi et Valérie Granier.

