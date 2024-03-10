CONCERT CLASSIQUE CLAIRE-MARIE LE GUAY ET FRANÇOIS SALQUE Place de la 2ème DC Lunéville
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CONCERT CLASSIQUE CLAIRE-MARIE LE GUAY ET FRANÇOIS SALQUE Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 10 mars 2024.
CONCERT CLASSIQUE CLAIRE-MARIE LE GUAY ET FRANÇOIS SALQUE Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle
Dimanche
Schumann / Schubert
Piano et violoncelle une indéfectible complicité au service des plus beaux chefs-d’oeuvre du romantisme allemandTout public
0 EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-10 16:00:00
fin : 2024-03-10
Place de la 2ème DC Chapelle du Château
Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateau@departement54.fr
L’événement CONCERT CLASSIQUE CLAIRE-MARIE LE GUAY ET FRANÇOIS SALQUE Lunéville a été mis à jour le 2024-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS